"Бездна пошлости" и "бессмысленные траты" - Россия и Италия обменялись колкостями после обрушения башни в Риме

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Опубликовано: 04.11.2025 13:15 , Обновлено: 04.11.2025

МИД Италии вызвал российского посла для разъяснений из-за высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой. Высказывания российского дипломата по поводу ЧП в историческом центре Рима, где под завалами обрушившейся при реставрации башни погиб рабочий, итальянские коллеги назвали "бездной пошлости".

Поводом для дипломатического скандала стал трагический случай в итальянской столице, произошедшее 3 ноября. Там недалеко от Колизея, у знаменитого Римского форума накануне обрушилась часть 29-метровой средневековой башни Torre dei Conti, над реконструкцией которой в тот момент трудились рабочие. Момент вторичного обрушения, когда к месту ЧП уже подъехали спасатели, запечатлели очевидцы.

Согласно информации итальянской прессы, под завалами башни оказались двое рабочих, которых не успели вовремя эвакуировать. Одного из них удалось извлечь из-под завалов практически сразу - он сейчас в больнице с травмами, не угрожающими жизни. Второго достать из-под обломков удалось только через 11 часов после обрушения. В тяжёлом состоянии его увезли в больницу, где он скончался ещё через пару часов.

Комментируя это трагическое происшествие, Мария Захарова в своём Telegram-канале увязала произошедшее с финансовой поддержкой, которую правительство Италии оказывало в последние годы Украине. По информации итальянского МИДа, правительство страны через различные механизмы ЕС выделило Украине материальной помощи на общую сумму в 2,5 млрд евро: порядка 1 млрд евро - на помощь беженцам, ещё 310 млн евро - на поддержку государственного бюджета и 93 млн евро - на гуманитарную деятельность.

“Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен”, - написала Захарова.

По информации итальянского информационного агентства ANSA, после этой публикации в МИД Италии вызвали российского посла Алексея Парамонова и объявили ему официальный выговор. Агентство также опубликовало неофициальный комментарий неназванного источника в Министерстве иностранных дел, который назвал словам российского дипломата “отвратительными и тревожными”.