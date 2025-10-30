В России предложили штрафовать за рекламу Хэллоуина

Опубликовано: 30.10.2025 11:20 , Обновлено: 30.10.2025

В России предложили ввести административную ответственность за пропаганду Хэллоуина. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Депутат предложил штрафовать юридических лиц - владельцев магазинов, кафе и прочих публичных площадок - за использование атрибутики и символики “чуждого” россиянам праздника в оформлении своих витрин и помещений, а также в рекламе и при организации тематических мероприятий. О возможных штрафах для рядовых россиян, которые используют такую же атрибутику и отмечают Хэллоуин на тематических вечеринках, Иванов ничего не сказал.

По мнению депутата, таким образом российское общество будет ограждено от “деструктивного влияния традиций, которые пропагандируют культ смерти и мрака”.

“Мы не можем закрывать глаза на то, как торговые сети и увеселительные заведения, преследуя коммерческую выгоду, активно насаждают символику, противоречащую нашей культуре и нашим духовным ориентирам”, — заявил Иванов, назвав ограничительные меры “святым долгом” законодателей и “последовательной работой по защите культурного суверенитета” России.

В комментарии российскому порталу Life.ru, депутат высказался за активное просвещение молодёжи “о вреде заимствованных праздников”. По мнению Иванова, подобные праздники, пришедшие из-за рубежа, “подменяют истинные культурные ориентиры” россиян и ослабляют их “национальную идентичность”.

В качестве альтернативы западному Хэллоуину чиновник предложил пропагандировать национальные праздники и традиции, которые “укрепляют семью и объединяют общество”.

“Мы обязаны создать среду, в которой подрастающее поколение будет воспитываться на основе ценностей своих предков, а не на пугающих и безнравственных образах, пришедших извне. Это вопрос национальной безопасности и духовного здоровья нации”, — резюмировал Иванов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях в России также предложили ограничить показ популярного детского мультфильма «Маша и Медведь». С таким предложением выступил политолог и политтехнолог Вадим Попов, член Российской ассоциации по связям с общественностью. Узнали, в чём общественный деятель усмотрел “пагубно влияние” мультика на российских детей.

Живёт без родителей с медведем. В России призвали запретить мультфильм «Маша и медведь»