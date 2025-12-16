В «Роскосмосе» подтвердили, что не могут запускать космонавтов в космос. Когда починят Байконур?

Опубликовано: 16.12.2025 10:02 , Обновлено: 16.12.2025

В «Роскосмосе» признали, что после аварии на стартовой площадке на Байконуре невозможны пилотируемые старты. А значит, на данный момент Россия не имеет возможности самостоятельно запускать космонавтов в космос. Тем не менее там отчитались о начале ремонта и пообещали провести его в небольшие сроки.

Российская госкорпорация пообещала, что починит поврежденную стартовую площадку на Байконуре к «концу зимы 2026 года». Правда, пока неясно, сколько после ремонта займут тестирование и поверка систем на стартовой площадке.

В корпорации сообщили, что на космодром доставлен полный комплект для замены кабины обслуживания на 31‑й стартовой площадке.

«На космодром Байконур прибыли 18 большегрузных машин с элементами и оборудованием для восстановления кабины обслуживания. К работам привлечены более 130 сотрудников предприятий Роскосмоса, которые с соблюдением мер безопасности работают в две смены — с 8 утра до полуночи. Составлен и утвержден график работ, который жестко контролируется», — говорится в заявлении «Роскосмоса».

Ранее телеканал RTVI сообщил, что Россия осталась без площадки для запуска космонавтов как минимум на девять месяцев, а вероятнее — на полтора-два года или даже больше. Причиной стала авария на арендуемом РФ у Казахстана космодроме Байконур. Это повлияет и на планы запустить на орбиту ещё одну белорусскую космонавтку.

Россия осталась без единственного космодрома для запуска космонавтов. Беларусь тоже?