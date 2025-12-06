Россия осталась без единственного космодрома для запуска космонавтов. Беларусь тоже?

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Опубликовано: 06.12.2025 19:59 , Обновлено: 06.12.2025

Телеканал RTVI сообщил, что Россия осталась без площадки для запуска космонавтов как минимум на девять месяцев, а вероятнее — на полтора-два года или даже больше. Причиной стала авария на арендуемом РФ у Казахстана космодроме Байконур. Это повлияет и на планы запустить на орбиту ещё одну белорусскую космонавтку.

По данным источников телеканала, «Роскосмос» рассматривает три плана действий после повреждения площадки №31 на Байконуре в результате одного из запусков. Металлическая платформа — кабина обслуживания — была повреждена рухнувшей на неё металлической конструкцией.

Самый оптимальный вариант для российского космического агентства — найти «донорскую платформу». Это маловероятно, но возможно. Подобная конструкция могла сохраниться ещё с советских времён.

Но даже в этом случае пуски, причём только грузовые, можно будет возобновить лишь через 9–12 месяцев. «В советское время все делали с запасом, может, где-то она лежит — кто знает? Эта конструкция большая и тяжелая, быть может, ничего в запасе и нет. Новые платформы могут отличаться в деталях: на Куру и Восточном — немного иной тип стартового комплекса, там есть вертикальная конструкция и различные технологические отличия», — объяснил собеседник RTVI.

Если запасной платформы не найдётся, российские инженеры могли бы попытаться создать упрощённую и облегчённую конструкцию. Однако на это также ушло бы 8–12 месяцев, а запускать космонавтов с неё нельзя.

При этом, по мнению собеседников телеканала, самый реалистичный сценарий предполагает, что ремонт стартовой площадки займёт от полутора до двух лет.

При самом негативном развитии событий «Роскосмос» может отказаться от пилотируемых запусков с Байконура и попытаться перенести их на российский космодром Восточный. Но есть проблема: он не приспособлен для запусков пилотируемых ракет, только для грузовых.

«В пессимистичном сценарии сроки ремонта 31-й площадки могут растянуться на несколько лет: решения по ней начинают увязываться с общей стратегией перехода к запускам с Восточного и с проектом станции РОС. То есть они фактически зависят от того, насколько государство готово и дальше инвестировать в Байконур», — полагает источник.

Впрочем, у «Роскосмоса» и NASA есть договор о взаимных запусках совместных экипажей на МКС. Это значит, что теоретически Россия может просить США обеспечить доставку на орбиту своих космонавтов.

Однако планы по запуску ещё одного белорусского космонавта на МКС, возможно, подошли к концу или, как минимум, будут отложены на неопределённый срок.

Напомним, что глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов 25 сентября посетил Национальную академию наук Беларуси, где заявил её главе Владимиру Гусакову, что не против отправить на МКС ещё одну белоруску.

«Марина Василевна [Лысова] была первой женщиной-космонавтом из Беларуси… Сейчас обсуждаем вопрос по Анастасии Ленковой, — сказал Борисов. — Если они решатся, будет вторая женщина-космонавт».

«Роскосмос» предложил отправить в космос ещё одну белоруску