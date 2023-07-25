В продаже появилась первая секс-игрушка с искусственным интеллектом. Зачем он ей?

Опубликовано: 25.07.2023 13:12 , Обновлено: 25.07.2023

Американская компания по производству товаров для взрослых выпустила секс-игрушку, полностью работающую на искусственном интеллекте. Разработчики утверждают, что она может помочь получить клиентам удовольствие исключительно посредством разума. Это как?

Изобретатель секс-игрушки Autoblow Брайан Слоан заказал проект по использованию нейрокомпьютерного интерфейса (BCI) для управления Autoblow AI+ с помощью мозговых волн — и результаты получились довольно удивительными, пишет Dailystar.co.uk.

Исследование, проведенное учеными-нейротехнологами, которые предпочли остаться анонимными из-за возможных негативных последствий для карьеры работы в области человеческой сексуальности, продемонстрировало контроль мозговых волн над четырьмя действиями секс-игрушек.

Все началось с поглаживающего действия машины, поглаживания медленнее или быстрее и запуска функции “finish me”, которая выбирает режим искусственного интеллекта с максимальной скоростью.

Во время исследования испытуемые носили гарнитуру ЭЭГ (электроэнцефалография, регистрация биоэлектрической активности головного мозга для исследования его функционального состояния), чтобы обучить глубокую нейронную сеть обнаруживать мозговые волны, которые связаны с предполагаемыми командами Autoblow.

Несмотря на то, что управление секс-игрушками с помощью эротических мыслей является целью будущих исследований, в этом исследовании испытуемые сопоставляли мысли о движении каждой из своих рук и ног с каждой из четырех функций Autoblow.

Игрушка, подключенная к Wi-Fi на соседнем столе, активировалась в ответ на команды, а графический интерфейс загорался при получении каждой мысленной команды.

Изобретатель Autoblow Брайан Слоан отметил: «До сих пор мы управляли секс-игрушками только с помощью кнопок и циферблатов, что является технологией столетней давности». По его словам, современные технологии дадут «совершенно новые сексуальные способности».

«Поскольку Autoblow и другие сексуальные устройства могут подключаться к Wi-Fi, в будущем эта технология может одинаково хорошо работать как для отдельного человека, так и для любого количества людей, связанных между собой Интернетом в любой точке мира», — отметил специалист.

И добавил: «Еще более захватывающей является возможность дать людям, которые не могут двигать своими частями тела, мысленно управляемый выход для сексуальной автономии».

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