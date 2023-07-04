Девушка потратила $130 тыс, чтобы стать "самой пластиковой секс-куклой на планете". Какой была до операций?

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Опубликовано: 04.07.2023 17:31 , Обновлено: 04.07.2023

31-летняя Алисия Амира, которую многие узнают по огромной груди, а кто-то по таким же немаленьким губам, заявила, что хочет быть "самой пластиковой секс-куклой на планете". Для этого она потратила 130 тыс долларов на пластическую операцию, чтобы добиться своего воистину сногсшибательного внешнего вида.

Модель OnlyFans уверяет, что никогда не перестанет” ложиться под нож: “Я не думаю, что когда-нибудь перестану делать операции. Это огромная часть меня”.

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Ещё она руководствуется такой мудростью: “Девицы не стареют, мы просто становимся все более и более пластическими”.

По словам Алисии Амиры, ее внешность отражает то, насколько разные мужчины и женщины и насколько у них разные роли. “Я не согласна с тем, что мы должны быть полностью одинаковыми. Я считаю, что роль женщины - доставлять удовольствие своему мужчине и быть лучшей из возможных “трофейных жен”, - поделилась она своим жизненным кредо.

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Про своего мужчину она говорит так: “Мне нравится готовить для него, убирать в доме и заставлять его чинить машину и стричь газон”.

Преображение Алисии началось с того, что она уволилась с работы пиарщика и начала менять свою внешность с помощью хирургического вмешательства. Она перенесла множество операций на груди, лбу, глазах, щеках и губах.

Затем Алисии сделали филлеры для щек, наполнители для носа, ботокс на все лицо, нити PDO, филлер для подбородка и челюстной филлер. Она также сделала татуаж бровей повыше, сделала ресницы гуще и сделала татуировки на пальцах, груди и шее.

Шведка говорит, что она потратила более 115 000 евро (почти 130 тыс долларов на косметические процедуры). Кстати, вы можете сравнить, какой она была до и после операций.