В Польше заметили на прилавках новый овощ. Чем полезен гибрид огурца и кабачка и когда ждать в Беларуси?

Опубликовано: 22.06.2024 09:37 , Обновлено: 22.06.2024

Испанские селекционеры не перестают экспериментировать, и, похоже, их гибрид кабачка и огурца начал завоёвывать мировой рынок. Внешне подобный на маленькую тыкву цуккиоло уже появился на прилавках в соседней Польше. Чем полезен этот овощ и когда появится в Беларуси?

Биотехнологи из группы Beyond Seeds и Института исследований и образования в области сельского хозяйства и рыболовства в Испании вели работу над созданием нового овоща на протяжении пяти лет. Сейчас уже существует 3 сорта цуккиолло, которые можно отличить по цветам: зелёному, светло-зелёному и жёлтому. Жёлтый, по отзывам потребителей, самый сладкий. Кому-то может показаться, что это новая разновидность цуккини, но внутри этот овощ больше походит на огурец.

По словам селекционеров, они скрестили модифицированную версию кабачка с огурцом, чтобы создать более ароматный плод со вкусовыми качествами огурца, который был бы более устойчивым к хранению. И у них получилось. Цуккиоло можно хранить от 3 до 4 недель без холодильника.

По словам селекционеров, они скрестили модифицированную версию кабачка с огурцом, чтобы создать более ароматный плод со вкусовыми качествами огурца, который был бы более устойчивым к хранению. И у них получилось. Цуккиоло можно хранить от 3 до 4 недель без холодильника.

За свой иннновационный овощ испанская компания Unica Fresh даже получила награду на крупнейшей мировой плодоовощной выставке Fruit Logistica-2024 в Берлине. Новинка, как и классический кабачок, пригодна для выращивания в странах с умеренно тёплым с климатом, что даёт её перспективу завоевать дачников и фермеров.

Как отметили создатели, цукккиоло можно есть в сыром и приготовленном виде. Кожура плода также пригодна в пищу. Овощ богат клетчаткой, витаминами А, В и С и антиоксидантами. Также цуккиоло содержит множество различных минералов. Он богат кальцием, железом, йодом, магнием, фосфором, натрием и особенно калием. Цуккиоло легкоусвояемый, обладает лёгкой и нежной текстурой, что среди прочего, делает его прекрасным источником питания для детей и пожилых людей.

Появится ли цуккиоло в Беларуси?

Цуккиоло является совершенно новым овощем на мировом рынке, но его уже можно купить в некоторых магазинах соседней Польши. Например, он был замечен в популярной сети магазинов «Бедронка». Там за овощную новинку просят 3,99 злотых за штуку, что эквивалентно 3,23 белорусским рублям. Выращивает и поставляет цуккиоло испанская компания Beyond Seeds.

С 2022 года в Беларуси действует эмбарго на ввоз продукции из “недружественных” стран. В числе таких продуктов, среди прочего оказались фрукты и овощи из стран Ес. Позже список “запрещёнки” подкорректировали, и сейчас белорусы могут наблюдать на прилавках фрукты и овощи из Испании, например, броколли, авокадо, клементины и даже кумкват. Тем не менее рассчитывать на скорое появление цуккиоло в Беларуси, вероятно, не стоит. Овощ только-только начал завоёвывать рынок в Европе, а продукция Beyond Seeds в Беларусь пока не вхожа. Однако с ростом популярности цуккиоло в будущем он наверняка достигнет и прилавков белорусов.

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