"Красный пищевик" выпустил две летние новинки зефира. Что за вкусы и сколько стоят?

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Опубликовано: 09.06.2024 12:35 , Обновлено: 09.06.2024

Могилёвская кондитерская фабрика "Красный пищевик" выпустила две летних новинки зефира. Пользовательница TikTok показала, как они выглядят, и рассказала, каковы на вкус и сколько стоят.

Одна из белорусок заметила появление на рынке двух новых вкусов зефира у популярной в Беларуси фабрики “Красный Пищевик”. Новинки со вкусами “Пина колада” и “Клубничый мохито” девушка оценила достаточно высоко.

“Я вообще не фанат зефира, но этот мне очень понравился. Запах - просто отвал всего! И вкус точно такой же! Очень кокосовый и действительно похож на коктейль “Пина колада” с небольшой кислинкой”, - рассказа автор видеоролика об одной из новинок.

“Клубничый мохито” по словам девушки, оказался более сладким. Он содержит кусочки клубники и напоминает названный коктейль. По мнению автора видеоролика, оба зефира очень вкусны, и фаворита определить трудно. В точках продаж “Красного пищевика” стоимость новинок - 2,08 рублей. Некоторые пользователи соцсети уже оценили новинки и также нашли их вкусными. Но многие комментаторы посетовали, что пока не видели нового зефира в ближайших магазинах.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусская кондитерская фабрика “Коммунарка” выпустила новинку — 200-граммовый тёмный шоколад с начинкой “Вишнёвый брауни”. Производители заверили, что продукт “не имеет аналогов на белорусском рынке” и “точно покорит ваше сердце своим вкусом”.

«Уже попробовали. Это восторг!» — «Коммунарка» выпустила шоколад, который «точно покорит ваше сердце»