В Польше вслед за Беларусью предложили запретить телефоны в школах

Опубликовано: 07.08.2025 14:10 , Обновлено: 07.08.2025

Вслед за Беларусью, где уже введены ограничения на использование мобильных телефонов в школах, с аналогичной инициативой выступили и в Польше. Депутаты Сейма начали работу над законопроектом, который предполагает полный запрет на смартфоны. Но пока только для учеников начальных классов.

Инициаторами выступили депутаты от партии «Польша 2050 — Третий путь», сообщил портал Onet. Они предложили полностью запретить ученикам начальных классов пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе. Исключения смогут вводить директора школ, но только после консультаций с родителями и ученическим самоуправлением.

Мнения в Сейме разделились

В польском парламенте законопроект уже вызвал серьёзные дебаты. Представители разных партий высказали свои точки зрения.

Одни поддержали идею, ссылаясь на то, что дети слишком много времени проводят в телефонах, что ведёт к изоляции и проблемам со здоровьем. Другие же выразили сомнения в эффективности полного запрета, отмечая, что проблема не в смартфонах, а в контенте, и что «запрет рождает бунт».

В итоге, несмотря на споры, депутаты согласились направить законопроект на дальнейшую доработку в профильную комиссию.

Напомним, в Беларуси с нового учебного года ученики обязаны оставлять мобильные телефоны в специально отведённых местах на время уроков.

В Мингорисполкоме рассказали, где белорусские школы будут хранить «запрещенные» смартфоны учеников