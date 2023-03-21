В Польше стали продавать бургеры с червями. Сколько стоят?

Опубликовано: 21.03.2023 19:26 , Обновлено: 21.03.2023

Популярная в Польше сеть ресторанов 7 Street Bar & Grill 19 марта удивила своих подписчиков в Facebook неслыханным предложением. Она объявила, что начинает продавать гамбургеры с мучными червями. Более того, упомянутые насекомые, как убеждают в ресторане, по вкусу напоминают... помидоры с зеленью.

Помимо съедобных червей, в состав бургеров входят, в том числе, и говядина, сыр чеддер, руккола и соус чили-лайм. А вы бы какой ингредиент попросили убрать во время заказа? Стоит такое блюдо 39 злотых (около 22 рублей).

Мало того, в своем объявлении сеть ресторанов напомнила полякам: “Для непосвященных и возмущенных небольшое предисловие: вы давно едите насекомых, в том числе в ваших любимых жевательных конфетах, лакомствах из шампанского и многих других лакомствах”.

В 7 Street Bar & Grill имели в виду, конечно же, карминовую кислоту, изготовленную из высушенных и измельченных личинок червей из Южной Америки. Хотя она присутствует во всех продуктах, которые мы покупаем в течение многих лет, интерес к этой теме в Европе вернулся с январской резолюцией Европейской комиссии о легальном добавлении муки из червей в продукты питания.

Ранее Телеграф писал, что употребление насекомых в пищу – это не дань моде на экзотическую кухню, а повседневная реальность всех, кто покупает продукты питания в магазинах. Насекомые в виде добавок уже достаточно давно присутствуют в газированных напитках, конфетах и даже йогуртах. Объясняем, как правильно читать состав продукта и на какие цифры обращать внимание, чтобы знать, если ли в нем жучки.

Насекомых теперь могут добавлять в любые продукты. Ищите эти цифры на упаковке, чтобы узнать