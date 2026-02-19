В Польше предложили создать новую спецслужбу, которая пригодилась бы и белорусам

Опубликовано: 19.02.2026 10:42 , Обновлено: 19.02.2026

В соседней Польше предложили создать новую дежурную службу - специализированные группы реагирования, которые призваны решить проблему, с которой в последнее время часто сталкиваются и белорусы. Речь о диких животных, которые всё чаще выходят к людям и нередко захаживают в деревни и посёлки на регулярной основе. Когда речь идёт о таких крупных хищниках, как медведи, проблема обретает особые нюансы.

Вопрос создания особых групп реагирования на медведей в настоящее время обсуждается в польском Сейме (нижней палате парламента), но пока у депутатов нет единой позиции по это проблеме. В Польше, как ив Беларуси, бурый медведь является строго охраняемым видом и его свободный отстрел под запретом.

Для горных регионов страны это в последние годы стало настоящей проблемой. Медведи повадились в примыкающие к лесам посёлки. Их привлекают в первую очередь мусорные контейнеры, которые местные жители выставляют перед домами для централизованного вывоза мусора. Нередки и случаи нападения медведей на животноводческие фермы. Так, прошлой весной в гмине Солина медведь ворвался на ферму и загрыз 21 козу.

Всё это привело к тому, что жители регионов, примыкающих к лесным заповедникам, таким как Татранский национальный парк или Бещадские горы, потребовали от властей разработать эффективную систему отпугивания медведей. С приближением весны, а следовательно - выходом медведей из зимней спячки - бурные дискуссии польских законодателей на этот счёт возобновились.

Так, часть законодателей предложило внести поправки к Закону о защите животных, которые позволят использовать гладкоствольное оружие с резиновыми пулями. Сейчас этот вариант возможен только с разрешения Регионального управления по охране окружающей среды. Всякий раз, когда в окрестностях появляется медведь, местные власти должны брать такое разрешение для отпугивания данного конкретного медведя.

Но проблема заключается не столько в административной волоките, сколько в том, что местные органы власти не располагают ни специально обученным персоналом, ни полномочиями на использование гладкоствольного оружия с резиновыми боеприпасами. В результате, по словам местных чиновников, им вместо этого приходится использовать подручные средства - крышки от кастрюль, петарды и разыгрывать целые музыкальные шоу, чтобы отпугнуть нежданных лесных визитёров.

По сути, единственные профессионалы в Польше, которые выработали эффективную систему отпугивания медведей - это сотрудники Татранского национального парка. Команда обученных сотрудников парка использует гладкоствольное оружие с резиновыми патронами, проводит телеметрический мониторинг отдельных особей, следит за тем, что медведи не захаживали на свалки, при необходимости - использует электрические ограждения и проводит образовательные мероприятия с местными жителями.

Именно их профессиональный опыт предложили масштабировать на всю страну польские законодатели, сотрудники парка, даже обладая нужными навыками, не вправе действовать за пределами заповедника. Новый закон это может изменить. Их наделят новыми полномочиями и именно к ним, а не к полиции и центральному природоохранному органу страны смогут обращаться люди, столкнувшиеся с реальной угрозой из леса.

Главное управление охраны окружающей среды уже поддержало идею создания специализированной, постоянно действующей “дежурной” службы.

Возможно, эту идею стоит рассмотреть и белорусским властям с учётом того, что и в нашей стране случаи выхода диких животных к людям в последние годы участились. Нередко они представляют опасность и для автомобилистов.

Даже с зубрами и медведями. В Беларуси существенно участились ДТП с животными

Так, согласно отчёту за прошлый год от Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, общее количество ДТП с обитателями леса в 2025 году существенно возросло. Причём под колёсами машин гибнут не только шустрые лани, но даже “хозяева” белорусских лесов - зубры и медведи.