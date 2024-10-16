В Польше начали продавать алкомороженое. Разделит судьбу алкотюбиков?

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Опубликовано: 16.10.2024 09:30 , Обновлено: 16.10.2024

В Польше разгорается новый скандал, связанный с алкоголем, который производители облекают в необычную форму. Всего несколько недель назад из продажи пришлось изымать алкотюбики, которые по внешнему виду не отличимы от паучей с детским питанием, а теперь им на смену пришло алкомороженое. Такую необычную форму "взрослой" продукции заметили в популярной сети польских супермаркетов.

Как сообщило польское издание Business Insider, алкогольное “мороженое” удивительно напоминает по форме и размеру популярное детское лакомство - фруктовый лёд. Отличает от обычного десерта такое мороженое лишь содержание алкоголя - порядка 4% спирта - и характерные названия - дайкири, пина колада, мохито, водка-лимон.

При этом искать алкомороженое следует отнюдь не в отделе с алкоголем, что было бы логичным и вряд ли вызвало у кого-то вопросы. Однако, в польских магазинах его продают в том же отделе, где и обычное мороженое, в некоторых случаях, оно лежит буквально рядышком с детским лакомством. И даже несмотря на то, что на упаковке присутствует отчётливая надпись с предупреждением о том, что данная продукция разрешена исключительно для потребителей старше 18 лет, по мнению некоторых поляков, специфическая форма может ввести в заблуждение потребителей, в том числе несовершеннолетних.

После того, как на алкомороженое пожаловались несколько покупателей, воеводство отправило в Познань, где была замечена “подозрительная продукция” Инспекцию торгового качества сельскохозяйственных и пищевых продуктов. заместитель начальника отдела контроля Инспекции Кшиштоф Мансфельд сообщил, что продукцию сняли с продажи. Проверяющий подчеркнул, что такая форма алкогольных напитков “представляют угрозу не только для детей, но и для взрослых”, например для водителей, которые могут по незнанию съесть алкомороженое за рулём, ошибочно расценив его как “невинный десерт”.

В свою очередь Министерство здравоохранения ещё после скандала с алкотюбиками инициировало новый законопроект, который предусматривает ужесточение требований к производителям. В частности, в проекте закона говорится о том, что упаковка алкоголя “не может никоим образом стимулировать детей и молодежь к покупке такого алкоголя”. Впрочем, и по действующему польскому законодательству “маркировка и форма продукции не должны вводить покупателей в заблуждение”, а с этим у производителей алкомороженого явно проблемы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Польше разгорелся скандал после того, как в продуктовых магазинах начали появляться 15-процентные алкогольные напитки в тюбиках, похожих на детское питание. Судя по фотографиям, которые распространились в Интернете, стоят такие пакетики почти 10 злотых, что в перерасчёте на наши деньги — около 8 белорусских рублей. Ожесточённые споры разгорелись из-за того, что такая форма может увеличить риск употребления алкоголя среди подростков.

«Зло в чистом виде» — В Польше разгорелся скандал из-за алкоголя в тюбиках