В одном из областных центров Беларуси решили построить разводной мост. Где запланировали остановку "водного такси"?

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Опубликовано: 06.12.2024 15:49 , Обновлено: 06.12.2024

В Telegram-канале губернатора Гродненской области Владимира Караника рассказали, что городе над Неманом планируют значительно преобразить набережную. Согласно проекту, который сегодня рассмотрел председатель облисполкома, власти решили соорудить разводной мост, оборудовать стоянки водного такси, открыть сеть кафе и даже обустроить место для йоги.

Например, набережную от бывшего пивзавода до холма, на котором стоит Старый Замок, пообещали сделать в современном стиле: двухуровневые пешеходные дорожки, сеть заведений общественного питания. Также здесь хотят построить разводной пешеходный мост к скверу по улице Левонабережной.

Кроме того, рядом с ним могут появиться “вместительные парковки”, рассказали в пресс-службе губернатора. Ожидается, что благодаря этому у жителей Гродно появится возможность припарковать машину и перейти через Неман прямо в исторический центр города.

[info_b]Любопытно, что один разводной мост (если его можно так назвать) в Беларуси уже есть. Он находится в агрогородке Ворняны Островецкого района и выглядит примерно так.

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Более того, власти запланировали облагородить и остров у Поповичского моста. Здесь архитекторы предложили сразу несколько вариантов. Один из них — оборудовать причал для водного такси, скейтпарк и площадки для экстремальных видов спорта. Ещё на острове пообещали соорудить современную водяную мельницу. Часть площади и вовсе решили отвести под места для занятия йогой.

Рядом с Коложской церковью может появится смотровая площадка и площадки для отдыха. Вдоль берега Немана (у подножия холма, на котором стоит церковь) власти пообещали проложить двухуровневые пешеходные и велосипедные дорожки. Однако как скоро мечты воплотятся в жизнь и хватит ли вообще на это денег, в облисполкоме не уточнили.

























Ранее Telegraf.news писал, что, по словам Александра Лукашенко, он практически договорился с президентом РФ о совместной реконструкции трассы М1, которая в Беларуси пролегает от Бреста до границы Российской федерацией в Смоленской области.

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