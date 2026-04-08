В одной из стран ЕС начали выдавать оплачиваемые больничные по уходу за собаками и кошками

Опубликовано: 08.04.2026 11:18 , Обновлено: 08.04.2026

Уход за тяжелобольным домашним животным теперь официально является уважительной причиной для получения оплачиваемого отпуска по болезни в одной из стран Европейского союза. В год можно рассчитывать на три дня оплачиваемого больничного по уходу за кошечкой или собакой.

Первой страной в мире, где работодателей обязали оплачивать больничный лист по уходу за приболевшим питомцем, по данным компании Animals Around the Globe, стала Италия. По данным издания, итальянцы с недавних порт могут претендовать на отпуск до трех дней в год при условии предоставления ветеринарного свидетельства, подтверждающего необходимость оказания срочной помощи домашнему питомцу. Важное условие - животное должно быть официально зарегистрировано, чипировано и внесено в госреестр домашних питомцев.

Основа этого законодательного изменения, которое зоозащитники называют настоящим правовым прорывом, была заложена еще в 2017 году. Тогда в Риме было вынесено историческое решение суда, ставшее известным как дело Куччиолы. Тогда библиотекарь одного из римских университетов взяла на работе отпуск, чтобы ухаживать за своей пожилой английской сеттершей, и через суд добилась права на оплату этих дней.

Тогда команде юристов удалось доказать суду, что согласно итальянскому законодательству, оставление животного в состоянии тяжелых страданий является уголовным преступлением. На это, по мнению юристов, прямо указывает статья 727 Уголовного кодекса Италии. Таким образом, оставаться дома, чтобы предотвратить эти страдания, — это не просто личный выбор, а юридическая обязанность, настаивали юристы. И в итоге суд согласился с их доводами, а само решение суда заложило основу для изменения всего трудового законодательства страны.

Эксперты в сфере зоозащиты называют это не меньше, чем очередной культурной эволюцией. Они настаивают на том, что тесная связь между домашними животными и их владельцами, в том числе, эмоциональная - это не субъективное мнение людей, привязанных к своим домашним питомцам, а реальный и хорошо задокументированный факт. Для миллионов семей собака, кошка или любой другой домашний питомец — это полноценный член семьи. Таким образом, власти Италии просто привели свой закон в соответствие с этой реалией, признав заботу о страдающем животном как серьезную человеческую обязанность, а не как его желание (или нежелание) ухаживать за питомцем.

Тем не менее, в большинстве стран мира, в том числе в Беларуси, домашние животные по-прежнему с юридической точки зрения остаются не более чем собственностью человека. Кстати, летом 2026 года для всех владельцев собак в Беларуси наступит «день X», когда неисполнение обязанности по регистрации домашних животных может повлечь за собой штраф до 15 базовых величин (сейчас это 675 рублей).

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