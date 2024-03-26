"В "Новой Боровой" такого не увидишь" - Белорус показал мусор в столичном районе "Минск Мир". Люди ответили
Белорус опубликовал в TikTok видео, где показал мусор на улице в столичном комплексе "Минск Мир". Комментаторы предположили, почему так может быть.
В ролике автор спросил: “В “Минск Мире” всегда так грязно?”
И комментаторы, конечно, ответили. “Это вороны. У нас в парке и под подъездом наблюдала такую картину. Они выбрасывают из мусорки, когда ищут поесть, ветер разносит потом”, - предположила одна пользовательница.
“Да просто из мусорок и баков не вывезли в выходной, а сильный ветер все раздул. Обычно там гораздо чище, можете сами прийти посмотреть”, - предположил другой комментатор.
Кто-то пошутил, назвав мусор “дизайнерским решением”, а кто-то заявил, что это “из деревень наприезжали за квартирами”.
“Каждый по бумажке, и будет чисто”, - предложил исправить ситуацию еще один юзер TikTok.
“В “Новой Боровой” такого не увидишь”, - то ли похвастался, то ли просто отметил другой комментатор.
Ранее Telegraf.news рассказывал, что за выброс мусора в контейнеры белорусы могут получить штраф. В ЖКХ уточнили, в каких конкретно случаях.
В ЖКХ пояснили, когда за выброс мусора (даже в контейнер) белорусам может «прилететь» штраф в Br740