"В "Новой Боровой" такого не увидишь" - Белорус показал мусор в столичном районе "Минск Мир". Люди ответили

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Опубликовано: 26.03.2024 21:19 , Обновлено: 26.03.2024

Белорус опубликовал в TikTok видео, где показал мусор на улице в столичном комплексе "Минск Мир". Комментаторы предположили, почему так может быть.

В ролике автор спросил: “В “Минск Мире” всегда так грязно?”

И комментаторы, конечно, ответили. “Это вороны. У нас в парке и под подъездом наблюдала такую картину. Они выбрасывают из мусорки, когда ищут поесть, ветер разносит потом”, - предположила одна пользовательница.

“Да просто из мусорок и баков не вывезли в выходной, а сильный ветер все раздул. Обычно там гораздо чище, можете сами прийти посмотреть”, - предположил другой комментатор.

Кто-то пошутил, назвав мусор “дизайнерским решением”, а кто-то заявил, что это “из деревень наприезжали за квартирами”.

“Каждый по бумажке, и будет чисто”, - предложил исправить ситуацию еще один юзер TikTok.

“В “Новой Боровой” такого не увидишь”, - то ли похвастался, то ли просто отметил другой комментатор.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что за выброс мусора в контейнеры белорусы могут получить штраф. В ЖКХ уточнили, в каких конкретно случаях.

В ЖКХ пояснили, когда за выброс мусора (даже в контейнер) белорусам может «прилететь» штраф в Br740