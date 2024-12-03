В НАН РБ рассказали, что делать белорусам, если нашли клад. А если кости?

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Опубликовано: 03.12.2024 15:11 , Обновлено: 03.12.2024

Совет молодых учёных НАН Беларуси дал рекомендации на случай, если вы случайно (или преднамеренно) нашли клад или другой "археологический артефакт". Так, речь идёт о бивнях мамонта, старых монетах и прочих вещах, которые "точно имеют признаки старины" и "отношение к археологии".

Заведующий центром археологии Института истории НАН Беларуси подчеркнул, что драгоценную находку нужно в обязательном порядке передать государству. Для этого необходимо обратиться в ближайший краеведческий музей или в управление культуры того облисполкома, на территории которого и обнаружили ценный артефакт.

[info_b]Согласно статье 234 Гражданского кодекса Беларуси, клад – это зарытые в землю либо скрытые иным способом ценности, денежные средства, собственник которых не может быть установлен либо утратил на них право в силу акта законодательства.[/info_b]

А тому, кто нашёл, что-то будет?

Ранее адвокат Снежана Бахорина уточнила, что право на находки, имеющие историко-культурную и духовную ценность автоматически приобретает государство. Однако человеку, который нашёл клад, а также тому, на чьей территории его обнаружили, власти обязаны выплатить по 25% от его стоимости, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Барановичах Брестской области произошла необычная история. Один из местных жителей отправился купаться на реку и обнаружил на дне кошелёк соседа. Милиция возбудила уголовное дело.

Житель Барановичей нашел на дне реки кошелек соседа. Милиция завела уголовку