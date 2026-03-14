В Москве предложили вернуть таксофоны на улицы из-за проблем с мобильной связью

Опубликовано: 14.03.2026 09:04 , Обновлено: 14.03.2026

В Госдуме РФ (Государственной думе Российской Федерации) озаботились последствиями бесконечных отключений мобильной связи, которые уже целую неделю преследуют жителей столицы РФ, Москвы.

Депутаты Госдумы предложили вернуть на улицы таксофоны из-за проблем со связью.

«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», — заявил ТАСС член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).

Ранее мы писали, что в России на фоне постоянных отключений или ограничений интернета возрос спрос на рации, пейджеры, бумажные географические карты (GPS (Global Positioning System) тоже часто глушится) и стационарные телефоны, пишут российские СМИ (средства массовой информации).

Россияне бросились скупать пейджеры и рации. Стабильный интернет всё?

Тем временем, проблемы с доступом к интернету распространились на Подмосковье, сообщила Мособлдуа. “Сложности с мобильной связью и доступом к сети интернет возможны в связи с предпринимаемыми мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности”, — говорится в сообщении местного совета депутатов.

А российский Яндекс объяснил, как в Москве вызвать такси.

Для этого клиента должны звонить по телефону и оставлять заявку на поездку. Таксистам поступает звонок: они берут заказ либо отказываются. Если таксист берет заказ, ему приходит СМС с номером для связи с вами и адрес подачи. Завершает поездку водитель также звонком. Оплата наличными.