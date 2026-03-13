Россияне бросились скупать пейджеры и рации. Стабильный интернет всё?

Опубликовано: 13.03.2026 12:14 , Обновлено: 13.03.2026

В России на фоне постоянных отключений или ограничений интернета возрос спрос на рации, пейджеры, бумажные географические карты (GPS тоже часто глушится) и стационарные телефоны, пишут российские СМИ.

В последние дни ограничения доступа в интернет произошли в Москве и других регионах страны. Без современной связи остались даже депутаты Госдумы РФ (Государственной Думы Российской Федерации). Вообще же жители Москвы и некоторых других регионов России с прошлой пятницы испытывают серьезные проблемы с работой мобильной связи.

В сообщениях местных СМИ говорится, что проблемы затронули всех крупных российских операторов. Наиболее сильные перебои связи наблюдаются в центре Москвы и в метро. Пользователи также жалуются на то, что в некоторых случаях доступ к сети стал избирательным, разрешая доступ только к сайтам из «белого списка».

На вопрос о том, как долго продлятся перебои с мобильным интернетом в России, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил:

«До тех пор, пока будут необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности наших граждан».

На фоне этого продажи раций в России выросли на 27% по сравнению с февралем. Аналогичный рост наблюдался и в продажах пейджеров. Если кто-то забыл или не знал, то это небольшие электронные устройства, используемые для получения коротких сообщений посредством сотовой связи. Они были популярны до появления доступных тарифов на сотовые телефоны и исчезли из обихода в начале 2000-х во всех цивилизованных странах. И вот обрели второе рождение в современной России.

Также выросли на 25% продажи стационарных телефонов. А вот роста продаж Wi-Fi-роутеров не наблюдалось, что связано с массовой закупкой этих устройств в России в 2024–2025 годах.

Проблемы со связью и GPS привели к хаосу в навигации во многих городах. Это вызвало всплеск продаж бумажных карт на 170%.