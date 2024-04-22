В "Минскзеленстрое" пообещали этим летом в столице парклеты и фитостены. Это что такое?

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Опубликовано: 22.04.2024 17:09 , Обновлено: 22.04.2024

В "Минскзеленстрое" пообещали в текущем году украсить улицы и проспекты столицы новинками — парклетами и фитостенами. Кроме того, в городе появится более 300 контейнеров с первоцветами — гиацинтами и нарциссами отечественного производства.

По словам представителей “Минскзеленстроя”, зазеленеет столица тогда, когда в стране установится более-менее благоприятная погода. Судя по всему, новые конструкции появятся не раньше мая. Однако, некоторые цветы активно высаживают уже сейчас, пишет информагентство “Минск-Новости”.

Фитостены — это конструкции высотой более 2 метров, в которых растут живые растения. Фитостены предусматривают капельный полив, который обеспечивают солнечные батареи. Ноу-хау планируют установить вдоль проспекта Победителей (по стороне кинотеатра «Москва») от улицы Богдановича до улицы Мельникайте. К слову, фитостены можно использовать как на улицах, так и в закрытых помещениях.

Фитостена

В той же локации появятся парклеты — конструкции, которые представляют собой сочетание вертикального озеленения и скамеек. Они предназначены для того, чтобы прохожие могли остановиться, присесть и немного отдохнуть.

Парклет

Кроме того, в 2024 году генеральный директор «Минскзеленостроя» пообещал установить в столице 10 новых аттракционов. По его словам, произойдёт это в парке Уго Чавеса ко Дню Независимости — 3 июля.

“Уже смонтированы четыре аттракциона. Во время месячника по благоустройству там высадят деревья и кустарники. Кроме того, пространство будет украшено цветниками и ландшафтными композициями. Для самых маленьких гостей парка будет оборудовано несколько детских игровых площадок», — рассказал генеральный директор УП «Минскзеленострой» Александр Ермолович.

Напомним, что парк имени Уго Чавеса возник в Минске ещё 10 лет назад. С тех пор там постоянно велись работы по его облагораживанию и развитию как зоны отдыха. Парк находится на пересечении улиц Казимировской и Колесникова.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве энергетики Беларуси пообещали на территории всей столицы установить газоматы. Иными словами — “автоматизированные установки для реализации баллонов со сжиженным газом”. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Минэнерго пообещало установить на минских рынках газоматы. Что это такое?