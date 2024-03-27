Минэнерго пообещало установить на минских рынках газоматы. Что это такое?

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Опубликовано: 27.03.2024 17:23 , Обновлено: 27.03.2024

В Министерстве энергетики Беларуси пообещали на территории всей столицы установить газоматы. Иными словами — "автоматизированные установки для реализации баллонов со сжиженным газом". Об этом рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Планируется, что первый газомат откроют в Минске уже в этом году. С их помощью жители столицы смогут заменять пустые баллоны на новые.

Как рассказали в Минэнерго, пока проект пилотный. Совместно с газовиками производители планируют детально изучить спрос на новую услугу и определить “оптимальные площадки для размещения газоматов”. Ожидается, что подобные комплексы самообслуживания появятся на:

автозаправочные станциях;

крупных торговых объектах;

столичных рынках.

Фото: пресс-служба Минэнерго

Газомат состоит из устройства приёма и выдачи баллонов, а также “окошка” для оплаты. С помощью электронного табло пользователь сможет выбрать необходимый по объёму баллон и расплатиться банковской картой, рассказали в Министерстве энергетики Беларуси.

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