В Минском ТЦ построили горку между этажами. Кому можно прокатиться вместо спуска по лестнице?

Опубликовано: 11.09.2024 15:27 , Обновлено: 11.09.2024

В торгово-общественном центре Avia Mall, который в ближайшее время должен открыться в жилом комплексе "Минск-Мир", появилась необычная горка. Судя по фотографии, она представляет собой своеобразный аттракцион, благодаря которому можно легко и быстро спуститься с верхнего этажа на нижний.

В Telegram-аккаунте Promir.by опубликовали снимок одного из развлечений, которое, судя по всему, будет располагаться в новом ТЦ на столичном проспекте Мира. Несмотря на то, что дата открытия пока держится в секрете, в Интернете то и дело “всплывают” какие-то подробности.

На сей раз “в свет” просочилась фотография полупрозрачной пластиковой горки-трубы, которая соединяет верхние этажи комплекса с нижними. По заявлению авторов поста, развлечение придумано сугубо для детей, однако запретят ли кататься взрослым, пока неясно. Судя по размерам трубы, они вполне могли бы составить конкуренцию ребятишкам.

«Одна из фишек торгово-общественного центра Avia Mall — это детская горка на фуд-корте, по которой можно спуститься с верхнего этажа на нижний. Интересное дополнение фуд-корта для маленьких посетителей, которое, уверены, вызовет большой интерес», — отметили в Telegram-аккаунте Promir.by.

К слову, такие горки — не новшество. Вот, например, похожая, которая находится в одном из ТЦ Шанхая

[info_b]Кстати, в новом торговом центре пообещали открыть более 500 магазинов и бутиков, оборудовали зону общественного питания площадью 9000 кв. м., разместили 35 ресторанов и огромный led-экран на 185 кв. м.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска опубликовала на просторах соцсетей видео с работой коммунальщиков в центре Минска, которая вызвала у многих удивление и недоумение. На коротком ролике видно, как три сотрудника ЖКХ в робе и касках… стучат по столбу. Молотком. Непонятные действия, как утверждает автор, происходили утром, около 08:00.

«Выпускники Колокольного училища» — Работа коммунальщиков в центре Минска поставила в тупик пользователей соцсетей