В Минском метрополитене показали, как ночью меняют рельсы

🎥 Видео

Опубликовано: 30.01.2025 10:01 , Обновлено: 30.01.2025

В Минском метрополитене напомнили, что "большой объём работ" в подземке выполняется ночью, когда она закрыта для пассажиров. В это время специалисты могут обнаружить рельс, который нужно "безотлагательно заменить". Как это делается, показали на видео.

В организации рассказали, что поиском неисправных рельсов занимаются дефектоскописты, а заменой — соответствующие службы пути и тоннельных сооружений. Там объяснили, что вдоль путей лежит новая рельсовая плеть, которую в итоге перемещают с помощью специальных устройств в нужное место. Собственно, это и показали в 27-секундном ролике.

Ранее Telegraf.news писал, что на предприятии “Минское городское жилищное хозяйство” показали, как выглядит самый маленький лифт в городе. Он находится в жилой многоэтажке по адресу улица Кирова, 1. Этот один из тех самым домов-башенок, которые образуют так называемые “ворота Минска”.

В столичном ЖКХ показали самый маленький лифт в Минске