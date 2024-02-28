В минской гостинице решили поселить полярную сову. Зачем?

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Опубликовано: 28.02.2024 11:27 , Обновлено: 28.02.2024

В Минске с 5 марта в отель "Европа" пообещали заселить белоснежную полярную сову. Об этом сообщили в Республиканском союзе туриндустрии.

Необычный житель должен появится в гостинице в преддверии запуска обновленного ресторана 1884 D’Europe, который запланировали на начало марта.

Директор гостиницы Дмитрий Куприянюк рассказал, что после того как птице заведут паспорт и проведут ветконтроль ее зарегистрируют на постоянное место жительства в отеле. По его словам для птицы подготовили клетку, которая соответствует “международным стандартам», а отель заключил соглашение с минским зоопарком, чтобы учесть все нюансы ее содержания и питания.

«За ней будут ухаживать и представители зоопарка, и наши сотрудники, которые пройдут специальное обучение», — добавил руководитель.

Он объяснил, что решил поселить в отеле именно сову, потому что “она долгожитель, и у нее очень мудрый взгляд.”

“Уверен, этот необычный обитатель добавит свою уникальную нотку в атмосферу заведения”, — добавил директор.

Ранее Телеграф писал о том как в американском штате Коннектикут жители одного из домов вызвали спасателей животных и полицию, чтобы те задержали сову.

«Может, ей было одиноко?» — Кричащая сова вторглась в дом и спряталась на полке с играми