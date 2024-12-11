В Минске зажгли главную ёлку страны, на которую пошло 3,2 километра гирлянд

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Опубликовано: 11.12.2024 11:42 , Обновлено: 11.12.2024

Накануне вечером в Минске зажгли главную ёлку страны, которая находится на Октябрьской площади у Дворца Республики. Ровно в 17:00 всеми любимый символ Нового года засиял разноцветными огнями, а вместе с ним и вся столица.

К слову, для украшения ёлки использовали 3,2 километра гирлянд, свыше 20 тысяч пикселей на 108 шлейфах и около 60 “циклично меняющихся разных светодинамических сценариев”, передало информагентство “Минск-Новости”. Вместе с ней на Октябрьской площади появились тематические фотозоны и детские интерактивные площадки.









































Ранее Telegraf.news писал, что директор Минского городского учебно-методического центра физического воспитания населения Ирина Ольховская пообещала: в этом году в столице оборудуют 14 лыжных трасс. По её словам, это произойдёт вне зависимости от того, выпадет в Беларуси снег или нет.

В Минске пообещали соорудить 14 лыжных трасс «во всех районах» города. Как скоро?