В Минске заметили руку, поднимающуюся из-под земли. Но до Мозырской ей далеко

📷 Фото

Опубликовано: 28.09.2022 11:55 , Обновлено: 28.09.2022

В Минске заметили новый арт-объект — белая рука, которая торчит из-под земли. Ее установили на перекрестке улиц Долгобродской и Уральской. В соцсетях уже успели назвать эту скульптуру «ужасом».

Фото руки опубликовали в телеграм-канале «Сцежкі Беларусі». Там предположили, что заказчик объекта — новый бизнес-центр D-16, который находится рядом.

При этом пока непонятно, что за дырка в центре руки. Возможно, туда добавят еще один элемент композиции.

«Это ужас какой-то», «Криповенько», «Хочется перекреститься и убежать», — так оценили пользователи соцсетей новую скульптуру.

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Кстати, в том же тг-канале заметили, что похожую скульптуру с рукой установили в Мозыре еще в начале 2020 года.

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