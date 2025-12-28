В центре Минска на улицах заметили лося

📷 Фото

Опубликовано: 28.12.2025 08:33 , Обновлено: 28.12.2025

Жители Минска сообщили, что по улицам ходит лось. В качестве доказательства опубликовали и фото "бойца".

“Куда бежит этот боец? Будьте аккуратнее на дорогах в Минске”, — посоветовал один из очевидцев.

Судя по фото, лось заблудился в районе улицы Леонида Беды. А это почти самый центр столицы. Кстати, на дорогу дикое животное могла привлечь соль, которой дорожники посыпают проезжую часть зимой.

Вообще, большие лесные массивы неподалёку и внутри городской черты Минска способствуют появлению животных на улицах. Также в городах лосям даже проще найти доступный корм.

Осенью (а нынешний декабрь не сильно от неё отличается) у лосей начинается период гона. Самцы становятся активными и менее осторожными, они могут преодолевать большие расстояния в поисках самок, случайно заходя и в города. То же касается и молодых особей, которые просто неопытны и могут заблудиться.