В Минске появилась 23-метровая статуя Снежной Королевы. Куда бежать на сказочную фотосессию?

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Опубликовано: 20.11.2025 15:40 , Обновлено: 20.11.2025

В Минске появилась 23-метровая статуя Снежной Королевы. Огромная арт-инсталляция по мотивам известной сказки Ханса Кристиана Андерсена уже сейчас претендует на звание одной из главных локаций для красочных новогодних фотосессий минчан и гостей столицы.

Несмотря на то, что календаре ещё только конец ноября, декораторы торгово-развлекательного центра “Галерея Минск” решили приблизить главный праздник года и создали у себя сказочную атмосферу задолго до Нового года. Тем лучше для посетителей - будет больше времени точно-точно добраться до “инстаграммной” локации и больше шансов на то, чтобы рассмотреть инсталляцию в деталях без толпы зевак.

А поглазеть, как всегда, есть на что. “Галерея Минск” не первый год удивляет посетителей масштабными новогодними инсталляциями, не подкачали и в этом году. В центре композиции - 23-метровая статую главной анти-героини одноименной сказки, холодная Снежная Королева.

Но не только величественная повелительница севера приковывает к себе взгляды, но и масса деталей, с которыми “заморочились” декораторы - тут и огромное разбитое зеркало, и заточённое в ледышку сердце, парящий Кай, застывший в попытке собрать из магических льдинок заветное слово “Вечность”, и контрастно тёплая, верная Герда, спешащая на помощь к другу на северном олене. Одним словом, это лучше один раз увидеть.

Полюбоваться на всю эту красоту можно в часы работы ТРЦ по адресу проспект Победителей 9.

Пока же минчане замерли в ожидании развязки главной интриги - чем же в этом году планирует удивлять главный конкурент “Галереи Минск” в плане праздничных инсталляций - Dana-Mall? Удастся ли им переплюнуть эту сказку?





































































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