В Минске открыли кафе по мотивам Гарри Поттера

📷 Фото

Опубликовано: 23.09.2024 16:40 , Обновлено: 23.09.2024

На столичном проспекте Победителей открылось кафе по мотивам знаменитой истории о "мальчике, который выжил". Интерьер заведения в точности передаёт моменты из фильма по книгам Джоан Роулинг, где были и летающие мётлы, и волшебные палочки, платформа 9 3/4, орущие мандрагоры и многое-многое другое.

По словам владелицы кафе, ей хотелось создать “уютное место”, куда могла бы прийти вся семья и спокойно “окунуться в атмосферу”. Татьяна рассказала, что они с мужем пересмотрели “много помещений”, но подходящее выбрали не сразу. Дизайн создавался своими силами: начиная от оформления и мебели до посуды и рекламок, передал Интернет-портал Onliner. В ассортименте заведения — авторские десерты, кофе и, конечно, сливочное пиво. Правда, безалкогольное.

















































Ранее Telegraf.news писал, что в Минске начали делать картофельный раф. По словам шеф-бариста сети кофеен, “напиток на любителя” и имеет “слегка солоноватый вкус с лёгкой горчинкой”.

«С мягкой текстурой пюре на сливках» — В Минске начали делать «картофельный раф». Сколько стоит?