В МЧС Беларуси показали, как спасли из подвала ослицу и семейство бобров из колодца

🎥 Видео

Опубликовано: 16.08.2024 16:44 , Обновлено: 16.08.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео спасения ослицы и целого семейства бобров. Первый случай произошёл на Витебщине: животное провалилось в подвал водонапорной башни. А вот второй инцидент зафиксировали в Дзержинском районе Минской области: там в колодце каким-то образом оказалось несколько бобров.

Спасатели рассказали, что, по словам хозяйки, ослица пыталась убежать через люк водонапорной башни и провалилась на глубину около 2 метров. Женщина тут же позвонила в МЧС и животному помогли выбраться. А вот уже в Дзержинском районе Минской области в колодце оказалось целое семейство бобров. По словам работников МЧС, они благополучно их достали, после чего “пушистые вернулись в привычную среду обитания”.

https://www.youtube.com/watch?v=-MfKhetLyFI

Ранее Telegraf.news писал, что одна из жительниц столицы стала свидетелем уникального и редкого зрелища. Минчанка, которая, судя по всему, живёт в элитном жилом комплексе “Минск-Мир”, запечатлела один из будней работников МЧС. На кадрах видно, как двое пожарных, забравшись на подъёмник, тушат… горящий унитаз, стоящий на балконе. Почему сантехника находится за пределами квартиры, а также что стало причиной возгорания, увы, неизвестно.

«Каждый развлекается как может» — Минчанка показала, как в «Минск-Мире» пожарные тушили горящий унитаз