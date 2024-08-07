"Каждый развлекается как может" — Минчанка показала, как в "Минск-Мире" пожарные тушили горящий унитаз

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Опубликовано: 07.08.2024 12:33 , Обновлено: 07.08.2024

Накануне одна из жительниц столицы стала свидетелем уникального и редкого зрелища. Минчанка, которая, судя по всему, живёт в элитном жилом комплексе "Минск-Мир", запечатлела один из будней работников МЧС. На кадрах видно, как двое пожарных, забравшись на подъёмник, тушат... горящий унитаз, стоящий на балконе. Почему сантехника находится за пределами квартиры, а также что стало причиной возгорания, увы, неизвестно.

“Эпичное утро. Тушили горящий унитаз на балконе”, — такими словами подписала 37-секундный ролик минчанка. Комментарии под странным ЧП не заставили себя ждать. Так, одни шутили, что ситуацию вызвали “акции в KFC”, а другие — что причиной стал неудачный заказ пиццы или суши. Некоторые пользователи TikTok предположили, что это учения, но почти все сошлись во мнении: штраф выпишут немалый.

“Скорее всего кто-то сверху покурил и выбросил бычок — в итоге загорелась пластиковая седушка от унитаза”, — написала под роликом одна из белорусок.

“Это всё из-за экономии! Сортир на балконе — зато с видом на город. За воду не заплатили — всё уходит на погашение кредитов. Унитаз смывают редко, зато ярко и бесплатно”, — не без юмора прокомментировал подписчик соцсети.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Могилёвского облисполкома решили напомнить белорусам, что грозит в случае заведомо ложного вызова сотрудников милиции, скорой, спасателей и других специализированных служб. Так, в зависимости от вида дезинформации, инициатору звонка может грозить штраф до 600 рублей или того больше — 5 лет тюрьмы.

Когда за заведомо ложный вызов грозит штраф 600 рублей, а когда — 5 лет тюрьмы? В МВД Беларуси ответили