В Литве запустили водные электробусы. Что это такое и когда появятся в Беларуси?

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Опубликовано: 26.07.2023 09:06 , Обновлено: 26.07.2023

В соседней с Беларусью Литве в куротной Клайпеде запустили маршрут речных автобусов. По нему ходят электрические водные автобусы, которые стали очень популярными среди местных жителей и туристов.

Поездка на таком транспорте стоит 3 евро, а дорога со всеми остановками в один конец занимает 1 час 20 минут. Речной электробус делает самые настоящие остановки по пути, так что, кроме туристической ценности, вполне себе обладает и функциями общкственного транспорта.

Как сообщило Delfi, скорость транспортного средства составляет всего 6 км/ч. Речные автобусы делают 8 рейсов в день. Восьмикилометровый маршрут будет состоит из пяти остановок - начинающихся в Старом городе и заканчивающихся в Тауралаукисе. Всего же такой речной электробус может проплыть на одной зарядке 80 км.

Жители Клайпеды поддержали инновационное решение в области общественного транспорта, но говорят, что оно в основном привлечет туристов, сообщил телеканал LRT.

“Мне очень нравится этот автобус. В целом [муниципалитет] мог бы развивать этот речной транспорт более широко. У нас есть вода, поэтому мы должны ею пользоваться”, - сказал житель города в интервью телеканалу LRT TV.

“В основном я везде хожу пешком, и я думаю, что этот автобус будет очень популярен среди туристов и гостей города”, - сказал другой.

Судя по фото, такому транспорту не важна глубина рек, а развернуться он может и в чпмом узком месте. Таким бы речным элетробусам появиться в белорусских городах.

Но пока в министерстве транспорта и коммуникаций занимаются куда более крупными проектами. Там сообщили, что хотят построить в Беларуси круизный лайнер на 100 мест. Там считают, что эта ниша «не заполнена, окупаема и экономически выгодна». Но есть загвоздка, строить некому.

В Минтрансе Беларуси решили построить круизный корабль. Куда хотят плавать?