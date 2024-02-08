В Исландии началось новое извержение вулкана

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Опубликовано: 08.02.2024 15:13 , Обновлено: 21.11.2024

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии 8 февраля началось втрое извержение вулкана в этом году. Лава поднялась на высоту до 80 метров.

На видео в прямом эфире с этого места видны фонтаны ярко-оранжевой расплавленной породы, извергающиеся из трещин в земле, что резко контрастирует с все еще темным ночным небом.

Как сообщили в Метеорологическом бюро, длина эруптивной трещины составляла примерно 3 км. По словам специалистов, предположительно вспышка произошла в том же месте, что и извержение 18 декабря.

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Предыдущее извержение в этом районе началось 14 января и продолжалось примерно два дня, потоки лавы достигли окраин рыбацкого городка Гриндавик, почти 4000 жителей которого были эвакуированы.