В Гродненском зоопарке символом 2024 года выбрали игуану Асю. Посмотрите, какая она ласковая

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Опубликовано: 16.12.2023 11:51 , Обновлено: 16.12.2023

В Гродненском зоопарке в преддверии новогодних праздников выбрали живой символ 2024 года — игуану по имени Ася. Там объяснили, почему и показали видео ласковой ящерицы.

По мнению сотрудников зоопарка, в год Зеленого Деревянного Дракона игуана Ася “как никто другой подходит на роль этого необычного мифического существа”.

Однако, отметили там, ее выбрали не только из-за внешнего сходства. Основным критерием послужил ее характер.

“Несмотря на суровый вид, Ася обладает миролюбивым нравом. По характеру она добрая, ласковая и очень дружелюбная”, — описали ящерицу в Гродненском зоопарке.

Кроме того, сотрудники сообщили, что игуана Ася родилась в 2012 году — в год Чёрного Водяного Дракона. Она живет в Гродненском зоопарке с 2020 года. Длина животного — 82 см (от кончика носа до кончика хвоста составляет 82 см).

Любимым лакомством ящерицы являются: пекинская капуста, тыква и банан.

[info_b] Кстати, в 2011 году живым символом была игуана по имени Шурик.[/info_b]

Также Гродненский зоопарк опубликовал видео, на котором видно, насколько Ася спокойная и ласковая.

Ранее Телеграф писал, что минчанин поделился в соцсетях видео того, как необычно украсили парк к Новому году в одном из районов города. Коммунальные службы тщательно расчистили дорожку, идущую через парк, установили по обочинам аллеи светящиеся фигуры животных — зайцев, сов, оленей — и даже украсили световыми гирляндами ёлки. Однако, далеко не все комментаторы разделили восторг автора видео.

«Свои олени сказочные» — В Минске коммунальники необычно украсили парк. Как оценили подписчики?