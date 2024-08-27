В Гродненский зоопарк привезли 3-метровую черепаху весом в 1 тонну

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Опубликовано: 27.08.2024 21:16 , Обновлено: 27.08.2024

В Гродненском зоопарке стало на одного "обитателя" больше: с сегодняшнего дня там живёт огромная черепаха. Правда, увы, не настоящая. Скульптура весом около тонны сделана из бетона, хотя с виду и не скажешь.

На одну из лужаек зоопарка её устанавливали сразу несколько человек. Это и понятно, ведь, помимо веса, черепаха поражает своими размерами, которые доходят до трёх метров. Её создателем выступил гродненский скульптур Сергей Жильский.

Ранее Telegraf.news писал, что мир скульптуры полон сюрреалистичных сюжетов, которые способны поразить всякое воображение. Собрали для вас топ-10 арт-объектов со всего мира, которые не могут не удивить.

Эти 10 скульптур по всему миру обманули зрение миллионов людей. Поймете, в чем дело, с первого взгляда?