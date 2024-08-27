Эти 10 скульптур по всему миру обманули зрение миллионов людей. Поймете, в чем дело, с первого взгляда?

🎥 Видео

Опубликовано: 27.08.2024 13:08 , Обновлено: 27.08.2024

Мир скульптуры полон сюрреалистичных сюжетов, которые способны поразить всякое воображение. Собрали для вас топ-10 арт-объектов со всего мира, которые не могут не удивлять.

1. “Путешественник” французского художника Бруно Каталано

2. Статуя короля Артура, Англия

3. Статуя под названием “Карма” от художника До Хо Сувозле в музее искусств Нового Орлеана.

4. Статуя Нептуна (Посейдона) на Гран-Канарии, Испания.

5. Скульптура Зигмунда Фрейда в натуральную величину «Повешенный человек».

Прославила Давида Черни и побывала во многих странах, включая Прагу, Стокгольмом, Чикаго, Гранд-Рапидс и Сеул.

Статуя, которая неустойчиво болтается на одной руке над оживленными городскими улицами, часто вызывала панику у прохожих, которые боялись, что это настоящий человек, намеревающийся совершить самоубийство.

6. “Сила природы” итальянского художника Лоренцо Куинна.

7. Скульптура Альберта Дьёрдя «Меланхолия», иллюстрирующая пустоту, которую оставляет после себя горе. Женева, Швейцария.

8. “Лестница в небо”, Тайвань.

9. Скульптура астронавта Джулиана Восса-Андреа.

10. Статуя мультяшного листа в Новой Зеландии