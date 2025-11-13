В Госдуме заявили, что Чебурашка был евреем

🎥 Видео

Опубликовано: 13.11.2025 18:47 , Обновлено: 13.11.2025

В нижней палате российского парламента, Государственной думе, заявили, что Чебурашка - выдуманный сказочный персонаж - на самом деле был евреем.

Дискуссия началась и попала на видео из-за поправки о финансировании конкурса «Родная игрушка», с помощью которого власти РФ хотят противостоять западным брендам, популярным у детей.

На заседании пришли к выводу, что «единственной страной, поставлявшей апельсины в СССР в эпоху, когда создали знаменитый мультфильм, был Израиль».

«Никаких лабубу. Только наши матрешки», - заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

А в ответ на вопрос “А Чебурашку можно?” заявил: «А вы помните, откуда в Советский Союз привозили — была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы».

Другие присутствующие на заседании попытались поспорить, напомнив, что те же апельсины в СССР импортировались из Марокко и Испании. Однако Макаров отверг их доводы, заявив, что из Марокко везли мандарины, а из Испании в те годы апельсины не поставлялись. «Чебурашка не испанец», — подчеркнул Макаров.

Видео разошлось по соцсетям и СМИ и вызвало бурю комментариев. Вот и журналист Алексей Полоротов прокомментировал заявления российских народных представителей:

“Я вот сейчас подумал над словами депутата Макарова о том, что Чебурашка еврей и поэтому не может быть символом России. Так вот: Екатерина Вторая – немка, Александр Сергеевич Пушкин – человек с африканскими корнями, Владимир Даль – выходец из Дании. Шнитке – немец, Римский-Корсаков – чешско-литовское происхождение, Плисецкая – еврейка, Циолковский – поляк, Айвазовский – армянин, любимый Путиным Иван Ильин с матерью немкой и так далее, мне надоело”.

Далее он задался вопросом: “Они тоже, интересно, символами России не могут быть? Здесь бы продолжить мысль про депутата Макарова, по административный кодекс не позволяет.”

А политолог Николай Никулин предложил депутатам задуматься и о сексуальной ориентации Чебурашки: “Что же теперь, раз обнаружили не ту национальность, то в пору и ориентацией заинтересоваться. Тем более, что дело с нею еще мутнее, чем с происхождением. И закончится все в духе старого советского стишка…”

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