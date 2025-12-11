В Госдуме РФ призвали запретить Call Of Duty - "Приходится стрелять по русским солдатам"

Опубликовано: 11.12.2025 09:29 , Обновлено: 11.12.2025

Заместитель главы комитета Госдумы России по экономической политике Михаил Делягин обратился в Российскую федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с требованием проверить "на русофобию" популярную компьютерную игру Call Of Duty.

Депутат предложил запретить серию популярных шутеров Call of Duty: Modern Warfare (оригиналы и ремастеры 2007 и 2022 годов) из-за контента, который он расценил как “русофобский”, передало издание “Газета.Ru”.

“Когда я попробовал поиграть в эти игры, начиная с самой первой, меня хватила оторопь. Почти все время приходится стрелять именно по русским солдатам. Это очень неприятный опыт для любого гражданина нашей страны, какой‑то ужасный мазохизм”, - заявил Делягин.

По его словам, единственные “положительные русские” по сюжету игры — это “те, кто сотрудничает с американскими и британскими диверсантами”.

“В нынешнем контексте, когда мы находимся с этими странами в состоянии прокси‑войны, это выглядит особенно ужасно”, — заявил депутат.

[inf]В серии Call of Duty игра ведётся от первого лица, а сюжет оригинальной игры и рематеов охватывает разные эпохи - от Второй мировой до футуристических военных конфликтов. Игрок выступает в роли солдата и участвует в масштабных военных операциях, шпионских интригах и борьбе с терроризмом.

По Call of Duty проводятся профессиональные соревнования, в частности, игра включена в Чемпионат мира по киберспорту. [/inf]

Кстати, на днях компания Microsoft объявила, что игры серии Call of Duty стали самыми популярными среди подписчиков их сервиса Xbox Game Pass - как по количеству игроков, так и по числу часов, проведённых пользователями в игре.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе в России заблокировали другую компьютерную игру, в большей степени популярную у игроков младшего возраста - Roblox. В Роскомнадзоре причиной блокировки назвали “неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов”, но сами пользователи посчитали такой шаг чрезмерным.

Каждый второй ребенок хочет уехать из России — Мизулина

Как заявила исполнительный директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, после блокировки Roblox каждый второй ребенок от 8 до 16 лет “хочет уехать из России”.