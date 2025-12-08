Каждый второй ребенок хочет уехать из России - Мизулина

Опубликовано: 08.12.2025 10:41 , Обновлено: 08.12.2025

Каждый второй ребенок от 8 до 16 лет сегодня "хочет уехать из России. Об этом заявила Екатерина Мизулина, исполнительный директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России.

По словам Мизулиной, таков результат недавней блокировки популярной игровой платформы Roblox, к которой Роскомнадзор официально ограничил доступ 3 декабря. Сама Мизулина, которая последовательно выступает за активное регулирование и блокировку “потенциально опасного” контента в интернете, на этот раз, наоборот, вступилась за многочисленных игроков Roblox.

[inf]Лига безопасного интернета, которую возглавляет Мизулина, регулярно направляет обращения в российские надзорные органы, включая Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру, инициируя проверки с последующей блокировкой сайтов, отдельных страниц в социальных сетях, а также отдельных материалов и аккаунтов блогеров и музыкантов. [/inf]

“Я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего”, - написала Мизулина в своём Telegram-канале.

Она опубликовала серию скриншотов сообщений от подростков, которые, по её словам, поддержали “своих младших братьев и сестрёнок”, которые лишились доступа к любимой игре. Судя по скринам, “расстроились” из-за блокировки Roblox не только дети, но и некоторые взрослые - кому-то приходится успокаивать безутешных детей, кто-то посетовал, что потерял главный канал общения с младшими членами семьи, и все как один - просят посодействовать отмене блокировки.

Сама Мизулина сразу же после сообщения о блокировке популярной игры заявила, что ни она лично, ни её Лига безопасного интернета не принимала участия в принятии решений по ограничению Roblox в Росии и пообещала направить в Роскомнадзор часть писем, с фактам и аргументами в поддержку разблокировки.

Ранее Telegraf.news рассказал, что поводом для блокировки Roblox в Роскомнадзоре назвали “неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов”. По мнению российских чиновников, на этой платформе дети получали свободный доступ к материалам, пропагандирующим “экстремистскую и террористическую деятельность”, а также ЛГБТ-тематику.

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