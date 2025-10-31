В Госдуме РФ подогнали символы Хэллоуина под статью КоАП. За что штраф и даже арест?

Опубликовано: 31.10.2025 11:14 , Обновлено: 31.10.2025

В российской Госдуме предупредили, что использование отдельных символов, которые часто можно встретить в традиционной праздничной атрибутике Хэллоуина, могут быть расценены как нарушение одной из статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Узнали, за какие именно атрибуты Хэллоуина в России можно получить штраф и даже угодить за решётку.

Речь о символике, которая может ассоциироваться с сатанизмом. С июля этого года, по решению Верховного суда, деятельность международного движения сатанизма в России официально запретили, как “опирающуюся на экстремистскую идеологию, ненависть и вражду к традиционным религиозным конфессиям”.

[inf]Одним из основных символов сатанизма является перевёрнутая пентаграмма с вписанной в неё головой козла или овна - сигил Бафомета.[/inf]

Как пояснили юристы российской “Парламентской газете”, именно за демонстрацию подобной символики в стране могут оштрафовать на 1 - 2 тысячи российских рублей (то есть до 85 белорусских) или отправить под административный арест на срок до 15 суток. Впрочем, чтобы привлечь человека к ответственности нужно ещё доказать, что человек использовал атрибутику запретного культа намеренно - для пропаганды запрещённого движения, разжигания религиозной вражды или оскорбления чувств верующих.

В свою очередь заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что такие традиционные символы Хэллоуина, как тыквы, летучие мыши или пауки нарушением закона считаться не будет.

“Никто не будет гоняться за каждым человеком с тыквой. Это просто указывает на то, что эти люди немножко странные, потому что это совершенно не характерно для нас”, - заявил Милонов и рекомендовал отмечать этот праздник непублично и лишь сторонникам неких “религиозных организаций, где есть такая традиция”.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой ввести в России административную ответственность за использование атрибутики и символики Хэллоуина в оформлении витрин магазинов, кафе и прочих публичных мест.

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