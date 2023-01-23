В Гомельской области проснулись гадюки

🎥 Видео

Опубликовано: 23.01.2023 16:32 , Обновлено: 23.01.2023

В Светлогорском районе Гомельской области проснулись гадюки. Одну из них заметил местный житель недалеко от водохранилища. В Сети появилось видео.

Судя по кадрам, мужчина ничуть не испугался змеи, и даже немного потыкал в нее палкой (видимо, проверить, жива ли она).

В свою очередь гадюка затаилась и никак не отвечала на провокации. Или все же не до конца проснулась.

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Как пишут СМИ, змея могла выйти из спячки по нескольким причинам: быстрое таяние снега, затопление норы или из-за человека. Обычно они начинают выходить из спячки в конце марта — начале апреля.

Ранее Телеграф писал, что в Гомеле появились первые подснежники.