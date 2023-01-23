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В Гомеле появились первые подснежники

В Гомеле появились первые подснежники
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📷 Фото

В воскресенье 22 января гомельчане заметили прямо на одной из улиц... первые подснежники. Они опубликовали в Сети фотографии растений. Весна близко?

Кадрами поделились читатели «Сильных новостей». Видно, что самих цветов пока нет, только стебли.

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Как отметили в редакции, в Гомеле в последние дни установилась настолько теплая погода, что не выдержали даже подснежники и решили показаться людям раньше времени.

Если бы Падчерице из сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев» Мачеха приказала сейчас искать подснежники, то девочке нужно было бы непременно ехать в Гомель :)

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