В Гомеле заработал надувной водно-батутный аттракцион. Узнали цену и условия

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Опубликовано: 15.07.2025 09:58 , Обновлено: 15.07.2025

В Гомеле начал работу надувной водный аттракцион, об установке которого стало известно ещё летом. Журналисты Telegraf.news узнали цену билета, а также то, кого на батуты не пустят.

О планах по запуску этого объекта стало известно ещё в конце апреля.

Наконец его открытие дождалось подходящей погоды.

«Непонятно, как оно будет работать» — В Гомеле посреди озера установили платный надувной аквапарк

Стоимость посещения составляет 25 рублей за сеанс продолжительностью 45 минут. Пустят только тех, кому уже есть 11 лет и кто выше 140 см. Детям до 14 лет при этом можно только с взрослым. Кроме того, в правилах указано, что нужно весить меньше 110 кг и быть «в хорошей физической форме и самочувствии».

Начало работы аттракциона вызвало обсуждение в социальных сетях, где мнения пользователей разделились.

Часть комментаторов положительно оценила новое место для отдыха. «Классный отдых! Отличное развлечение!» — говорится в одном из сообщений.

Другой пользователь, уже посетивший аттракцион, отметил: «Вообще классно было. 45 минут достаточно, чтобы оценить этот аквапарк на 10/10».

Также кто-то отметил важность использования спасательных жилетов.

В то же время другие пользователи высказали замечания. Некоторые сочли стоимость завышенной, отметив, что за сопоставимую сумму можно посетить аквапарк (не надувной) в другом городе.

Также кто-то высказывал опасения по поводу глубины водоёма в месте расположения аттракциона и задавал вопросы о том, как будет организован контроль за доступом на объект.