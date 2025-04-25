🎥 Видео

Опубликовано: 25.04.2025 18:41 , Обновлено: 25.04.2025

В белорусском сегменте TikTok завирусились видео, демонстрирующие монтаж внушительного по размерам надувного комплекса на Волотовском озере в Гомеле. Горожане с любопытством отслеживают, как посреди водоёма вырастает огромный водный аттракцион. Что это, когда откроется и почём будет удовольствие? Журналисты Telegraf.news разобрались в доступной информации.

Как пояснил в своём Telegram-канале мэр Гомеля Владимир Привалов, на озере действительно устанавливают «уникальный водный аттракцион». Это надувной развлекательный комплекс, который сможет одновременно вместить более 50 человек.

Открытие запланировано на середину мая. Перед этим, как подчеркнул Привалов, необходимо провести ряд обязательных мероприятий: испытание конструкции, получение экспертного заключения и «тщательное тестирование» для гарантии безопасности и комфорта.

Цена вопроса озвучена: 25 рублей за 1 час с человека.

Мэр также пообещал, что прилегающая территория будет благоустроена и оборудована «всем необходимым для удобства отдыхающих».

«Будет прикольно, если…»

Пока власти рапортуют о подготовке к открытию, гомельчане в комментариях под видео уже задались практическими вопросами и поделились опасениями:

«Будет прикольно, если лето будет холодным и вода не прогреется», — написал один комментатор.

«Там глубоко, непонятно для кого это делают и как оно будет работать», — поделился сомнениями ещё один.

«Интересно, как детям там прыгать, которые не умеют плавать и взрослые?» — спросила другая пользовательница.

На что другие отметили: «Кто не умеет плавать — плескается возле берега».

Также мы встретили довольно ироничный комментарий: «Озеро станет солёным от слез детей, которым родители запретили покататься».

Впрочем, есть и просто восхищение: «Вот это дааааа. Красиво ?».