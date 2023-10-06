В Беларуси решили возвести памятник в виде 15-метровых полотенец. Где и как будет выглядеть?

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Опубликовано: 06.10.2023 11:21 , Обновлено: 06.10.2023

На этой неделе жители Бреста заметили строительную технику на так называемом Каменецком кольце. Территорию внутри круговой транспортной развязки на выезде из города огородили, однако паспорта объекта не наблюдалось. Ясность на днях внесли в Брестском облисполкоме: оказалось, там началась подготовка к возведению нового памятника в виде 15-метровых рушников.

Как рассказали в областной администрации, стела будет представлять из себя шесть рушников с традиционным белорусским орнаментом, размещенных по кругу и чередующихся гербами белорусских областей. По задумке авторов, она будет символизировать “единство Беларуси”.

[info_b]Рушники — это полотенца из домотканого холста, которые согласно белорусским народным традициям украшали вышивкой и использовали для украшения стен дома в праздничные дни, для оформления красного угла, а также при проведении большинства народных обрядов. В Беларуси рушники считаются предметом народной культуры и народного творчества.[/info_b]

На фотографиях, опубликованных в официальном телеграм-канале Брестского облисполкома, можно увидеть, как должна выглядеть стела в дневное и ночное время. Так, днём она предстаёт в белом цвете с орнаментом тёмно- и светло-серых тонов, а ночью, благодаря особой внутренней декоративной подсветке и перфорации, узор, наоборот, будет светиться белым, а сама стела будет казаться серо-голубой.

Фото: Брестский облисполком