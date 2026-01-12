В Германии бесплатно раздают 4 тыс тонн картошки - "Абсурдная ситуация"

Опубликовано: 12.01.2026 09:40 , Обновлено: 12.01.2026

Жителям Берлина предложили бесплатно затариться картошкой. В общей сложности раздают порядка 4000 тонн отборных клубней сорта "Агрия". Никакого подвоха и подводных камней в этом аттракционе невиданной щедрости нет - ситуация проста до абсурда, как признались сами организаторы этой "благотворительной акции".

Бесплатную раздачу 4000 тонн картошки “лучших вкусовых качеств” организовали совместно немецкая газета Berliner Morgenpost и поисковая система Ecosia. В настоящее время картофель хранится на складах компании Osterland Agrar Gesellschaft к югу от Лейпцига.

“История этих картофельных клубней – это история об абсурдности нашей продовольственной системы”, - написали журналисты газеты, объясняя причину, по которой качественные овощи оказались лежать невостребованными на складах.

Оказалось, что все эти тонны клубней выращивались по заказу одного продавца. Однако, когда урожай был убран с полей, стало ясно, что предложение картофеля на рынке в этом сезоне превысил спрос. В результате цена на картофель в Германии упала настолько резко, что розничному продавцу стало просто невыгодно его продавать. В результате продавец отказался выкупать выращенный для него товар, а производитель остался с невостребованным урожаем, который так и не смог реализовать.

Чтобы предотвратить порчу картофеля, помочь фермерскому хозяйству взялась компания Ecosia, известная своими природохранными кампаниями, и местная газета. Сельхозкомпания свою продукцию отдаёт бесплатно, Ecosia пообещала организовать за свой счёт транспортировку в столицу, а газета — раздать овощ всем желающим.

Сейчас организаторы акции ищут дистрибьюторов в Берлине и договариваются с пунктам выдачи. Ими могут быть как частные лица, так и школы и детские сады, церковные общины или другие неправительственные организации. Главное условие - подходящая подъездная дорога. В каждый пункт выдачи пообещали доставить по тонне картофеля, а потребителям пообещали раздавать его там бесплатно.

Напомним, что в соседней Польше схожая “благотворительная акция” закончилась разбирательством в прокуратуре. Там один из фермеров от безысходности предложил всем желающим забрать свежевыкопанный картофель прямо с поля, но после того, как люди откликнулись на его предложение, дело приняло весьма неожиданный поворот.

Дело «150 тонн бесплатной картошки»: прокуратура занялась расследованием