В Европе придумали налог на кассы самообслуживания. Хотели бы такое в Беларуси?

Опубликовано: 04.11.2025 08:01 , Обновлено: 04.11.2025

Бельгийский город Льеж объявил о введении нового налога на кассы самообслуживания, который придётся платить торговым сетям. В муниципалитете утверждают, что это принесёт десятки тысяч евро дохода и сократит число увольнений.

Налог, который решили ввести власти Льежа, составляет 519 евро за устройство. Они уже подсчитали, что сбор принесет всему муниципалитету 77 000 евро. Главная цель налога — не только борьба с увольнениями в магазинах, но и защита малого бизнеса, который не может позволить себе инвестировать в новые технологии.

Естественно, представители отрасли выступили против, утверждая, что кассы самообслуживания не сокращают занятость.

Отраслевая организация Comeos выступила против этого налога. Ассоциация утверждает, что системы самообслуживания не приводят к сокращению рабочих мест. Напротив, они позволяют перераспределить персонал на более качественные задачи, такие как обслуживание клиентов и управление магазином.

«Кассы самообслуживания не привели к потере рабочих мест — наши данные это ясно показывают», — заявляет представитель Comeos Лора Нивессе.

На самом деле, это не первая попытка обложить сборами кассы самообслуживания. В 2022 году другой город, Моленбек, хотел ввести сбор в размере 5600 евро за кассу. Однако правительство заблокировало эти планы, утверждая, что они противоречат целям цифровой трансформации, а муниципалитет не доказал влияние налога на занятость.

Ранее Telegraf.news писал, что кассы самообслуживания становятся все более популярными в Беларуси. Они есть уже во многих крупных магазинах, и покупатели к ним привыкли. Впрочем, есть среди белорусов и те, кто относится к ним настороженно, и для этого есть все основания. Пусть оплачивать товар на кассах самообслуживания порой выходит быстрее и удобнее, чем стоять в очередях, но у этого способа есть несколько подводных камней, которые следует иметь в виду.

Кассы самообслуживания могут стать ловушкой для белорусов. Кому грозит потерей до 1110 рублей?