"На выборы прилетели" — На Браславщине заметили первых аистов

🎥 Видео

Опубликовано: 22.01.2025 14:23 , Обновлено: 22.01.2025

На календаре ещё только середина зимы, а в белорусских селеньях уже появились первые аисты. Так, один из жителей Браславского района опубликовал в TikTok видео, на котором видно, как в гнезде на высоком столбе сидит красноклювый. Правда, один. Видимо, остальные ещё не долетели.

Некоторые предположили в комментариях, что аист изначально не улетал, а остался зимовать в Беларуси. Другие не поверили в правдивость видео, хотя автор неоднократно заверял: снял 20 января. Третьи писали, что уже видели гусей и лебедей, а некоторые — и медведей…

“Прилетели на выборы! Они же наши земляки, без них никак нельзя”, — не без юмора подметила одна из белорусок. Другая добавила: “Он просто узнал прогноз на всю зиму, поэтому и не улетал”.

Ранее Telegraf.news писал, что в белорусском сегменте TikTok набирают популярность видеоролики, на которых дачники и огородники хвастаются урожаем, собранным… прямо сейчас, в середине января. На кадрах белорусы выкапывают морковь, собирают другие овощи и грибы, сажают картофель, демонстрируя, что, несмотря на зиму, земля достаточно прогрелась для сбора и посадки плодов.

Белорусы похвастались урожаями с грядок в январе. А вы видели?