В этой головоломке школьники могут дать вам фору. Ответите ли на простой вопрос правильно?

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Опубликовано: 20.01.2025 10:36 , Обновлено: 20.01.2025

Эта математическая головоломка может ввести в ступор, хотя она очень похожа на элементарную задачку из начальных классов. Однако чтобы ее решить, нужно изрядно поразмыслить. Получится ли у вас справиться с уравнением и найти неизвестное? Проверьте, что помните из школы.

Математические задачи, связанные с возрастом, только на первый взгляд кажутся простыми. Но на деле они чрезвычайно сложны, поскольку предполагают расчет возраста людей на основе заданных отношений. А для этого как нельзя лучше подойдет уравнение.

В данной головоломке условие следующее: отцу 26 лет, а сыну - 7. Ваша задача — посчитать, во сколько лет отец будет в два раза старше сына. Задумайтесь на минутку и попытайтесь найти ответ на этот вопрос. Готовы ли вы принять вызов?

Через сколько лет отец будет вдвое старше сына? Решение математической головоломки

Для решения математической задачи пригодятся школьные знания о вычислении неизвестного. Однако стоит начать с того, что известно. Следовательно, на данный момент отцу 26 лет, а сыну 7 лет.

Чтобы найти решение этой головоломки, нужно составить уравнение, в котором неизвестным, то есть х, является количество лет, которое должно пройти, чтобы отец стал вдвое старше сына. Оно выглядит следующим образом:

26+х=2(7+х)

26+х=14+2х

2х-х=12

х=12

Расчеты показывают, что через 12 лет отец будет вдвое старше сына. Сколько им тогда будет лет?

[scryt_b title=“Правильный ответ здесь”]

Подставив на место х число 12, вы легко это узнаете. Тогда отцу будет 38 лет, а сыну 19.[/scryt_b]

Вот так выглядит правильное решение этой школьной математической головоломки. Удалось ли вам его получить?

Ранее Telegraf.news отмечал, что даже те, кто в школьные годы преуспевал в математике, могут ошибаться, решая, очевидные задачки. Эта головоломка с уравнениями разделила пользователей Сети на 2 лагеря. Ее решают двумя способами, но правильный вариант находит меньшинство. Попробуйте найти его и не угодить в “ловушку”.

В этой головоломке легко угодить в «ловушку». Сможете ли вы найти решение и не промахнуться?