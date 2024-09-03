Эту головоломку с цифрами проваливают даже математики. Попробуйте справиться за 30 секунд

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Опубликовано: 03.09.2024 19:24 , Обновлено: 03.09.2024

Математические головоломки часто связаны с выполнением более или менее сложных действий. Однако иногда для того, чтобы их решить, совсем необязательно что-то считать. Эта головоломка-пирамида с цифрами как раз из такого разряда. Попробуйте применить логику и творческий подход, чтобы понять, какие цифры должны быть под вопросительными знаками. Самые умные справляются менее чем за 30 секунд.

Эта задача не требует ни сложения, ни деления, ни возведения в степень. Несмотря на то, что она содержит цифры и вопросительные знаки, для того чтобы её решит, не нужно ничего считать. Тем не менее, вам нужно отгадать цифры, которые спрятались за знаками вопроса.

Для того чтобы решить её, необходимо применить логику и немного креатива. Еще есть одно условие: читать цифры в пирамидке необходимо слева направо. И ещё лучше проговаривать цифры вслух или в уме.

Догадаетесь, как найти решение? У вас есть 30 секунд.

Решение

Кому-то может показаться, что полминуты недостаточно для нахождения ответа, однако задача пойдёт как по маслу, если понять её принцип. В некоторой степени эта головоломка даже лингвистическая. Прочитайте эти цифры вслух - и решение сможет найтись само собой.

Если у вас не получилось, то можете посмотреть ответ.

Решение этой головоломки найдётся быстро, если заметить закономерность. А именно то, что каждая строка ниже описывает то, что находится в строке выше.

Итак, в первой строке, которую можно назвать “нулевой”, есть одна цифра один. Таким образом, в строке ниже есть две цифры один, которые следует читать как “одна единица ”.

В следующем ряду есть цифры 2 и 1, их следует читать как “две единицы” , что отражает ситуацию в строке выше.

Следующий ряд - 1, 2, 1, 1, Что означает “одна единица, одна двойка, две единицы” . Эта запись в математической форме выглядит так: 1, 1, 1, 2, 2, 1. Выглядит так же, как тот, что в пятом ряду, верно? Таким образом, вы можете определить, что будет в последних двух строчках. [scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

Шестой ряд будет описывать то, что находится в пятом ряду. Там вы найдёте “три единицы, две двойки, одну единицу” . Математическая запись этого предложения 3, 1, 2, 2, 1, 1.

Именно эти цифры следует подставлять под вопросительные знаки в шестой строке.

А как насчет последнего ряда? Здесь нужно просто записать уже расшифрованный ряд которое мы только что расшифровали, поэтому ” одна тройка, одна единица, две двойки, две единицы” .

В математической записи это будет 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Загадка с пирамидой цифр решена.[/scryt_b]

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