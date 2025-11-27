В ЕС подготовили закон "о благополучии" 80 млн кошек и 70 млн собак

Опубликовано: 27.11.2025 11:15 , Обновлено: 27.11.2025

Европейская комиссия, высший исполнительный орган Европейского союза, подготовила новый регламент с едиными правилами для владельцев домашних животных, которые должны будут действовать во всех государствах-членах ЕС. Само положение носит весьма говорящее название - "О благополучии собак и кошек".

В Европейской комиссии от нового регламента, согласованного Европейским парламентом и Советом ЕС, ждут значительного улучшения обращения с домашними животными при их разведении, продаже или передаче из приютов. В Еврокомиссии также выразили надежду на то, что новое законодательство поможет пресечь незаконную торговлю кошками и собаками в ЕС.

Единые стандарты благополучия кошек и собак предполагает не только чипирование всех домашних питомцев заводчиками или продавцами, но и единые требования к заводчикам, продавцам и владельцам приютов для животных. Они должны будут обеспечить собакам доступ на улицу, а содержать собак и кошек в контейнерах будет запрещено. В документе прописаны строгие требования к минимальной площади на каждое животное для заводчиков и продавцов.

Обязательная регистрация в национальных базах данных всех собак и кошек, продаваемых в коммерческих или некоммерческих целях, как заявили европейские законодатели, направлена ​​на борьбу с незаконным и некачественным разведением. По данным Европейской комиссии, незаконная торговля приводит к серьёзным проблемам со здоровьем у собак и кошек и, как следствие, негативно сказывается на их владельцах.

Постановления ЕС также вводят новые обязательства для владельцев уже легализованных питомников. Они должны будут обеспечить, чтобы лица, ухаживающие за кошками или собаками, правильно понимали их поведение и потребности, чтобы у животных был доступ к еде и воде, им разрешалось выходить на улицу, а также чтобы условия их содержания были подходящими. Питомники также обязаны предоставлять ветеринарные услуги и не должны оставлять кошек или собак без присмотра.

В регламенте также прописан запрет на разведение и участие в выставках и соревнованиях собак и кошек “с экстремальными экстерьерными особенностями”, которые, по мнению европейских властей, негативно влияют на здоровье и благополучие животных. Под этим понятием обычно понимают такие калечащие операции, как купирование ушей и хвостов у щенков.

Также в новых правилах строго прописано, что собаки и кошки женского пола, перенесшие два кесарева сечения, не будут допускаться к дальнейшему разведению. Кошки и собаки с “экстремальными особенностями развития” также будут исключаться из разведения, чтобы предотвратить передачу этих признаков будущим поколениям.

По оценкам ЕС, в Европейском союзе популяция собак составляет 70 миллионов, а кошек — 80 миллионов. Почти у каждого второго гражданина ЕС (44%) дома есть кошка или собака.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в одной из стран ЕС на каждого жителя приходится как минимум одна дикая кошка. Общественные активисты, которые продвигают более активную программу стерилизации животных, и вовсе утверждают, что фактическая численность пушистых “граждан” на сотни тысяч выше, чем численность населения.

В этой стране количество кошек превысило население людей